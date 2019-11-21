شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يقود أرباح "الصمعاني" للتراجع 70% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، المعلنة اليوم الخميسن عن التراجع في الأرباح بنسبة 70.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 255 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 862 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق ومخصص الديون وتكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمار على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض مخصص الزكاة.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 324 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 926 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

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وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 12.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 367 ألف ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.