شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات مع متابعة التطورات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم مواصلة الابتعاد عن أعلى مستوياتها القياسية، وذلك مع متابعة التطورات التجارية السلبية في الآونة الأخيرة.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد ذكر أمس على هامش زيارته لتكساس أن الصين لم تقدم ما يرضي إدارته في المفاوضات التجارية ولا تحرز التقدم المطلوب.

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وجاءت تصريحاته بعد تهديد الصين بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة ضدها لو لم توقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي، كما رفض طلب بكين بإلغاء هذه الرسوم.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية بأن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد استقر عند 227 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ خمسة أشهر.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش 0.2% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 2774 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 8509 نقاط، بينما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 3105 نقاط.