شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض متأثرةً بالقلق من التوترات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مصاحبة أصول المخاطرة والمعادن الصناعية نحو التراجع في أعقاب تصريحات سلبية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" زادت المخاوف بشأن الحرب التجارية مع الصين.



وأفاد الرئيس "ترامب" على هامش زيارته لمصنع "آبل" في تكساس أمس بأن الصين لا تقدم ما يكفي من الامتيازات لإرضاء المسؤولين التجاريين الأمريكيين في المفاوضات.

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وتعرضت أسواق الأسهم والمعادن الصناعية أيضاً للضغوط بعد تقرير نشرته "رويترز" يشير إلى إمكانية تأجيل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين واشنطن وبكين إلى العام المقبل.



ويشير ذلك إلى وجود عراقيل كبيرة على طريق المفاوضات التجارية بين البلدين وأن الأمر ليس سهلا ولا مرناً كما صرح مسؤولون أمريكيون سابقاً، كما أن بكين تريد إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضدها، وهو ما يرفضه "ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 264.2 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 265.9 دولار وأقل سعر عند 263.3 دولار.