شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن .. طلبات إعانة البطالة في أعلى مستوى 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع عند أعلى مستوى في خمسة أشهر، مما يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية استقرت عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 227 ألفا للأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر ، وهو أعلى مستوى منذ 22 يوني. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة تبلغ ألفي طلب فوق المعلن من قبل.
كان اقتصاديون توقعوا انخفضا الطلبات إلى 219 ألفا في أحدث أسبوع.
وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3500 إلى 221 ألفا الأسبوع الماضي.
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