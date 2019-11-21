5 مذكرات مع كبريات شركات البتروكيماويات في العالم بـ 7.5 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة العامة للاستثمار 5 مذكرات تفاهم مع عدد من كبريات شركات البتروكيماويات في العالم، بقيمة 2 مليار دولار (7.5 مليارات ريال)، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، ونائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان، والنائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو للخدمات الفنية المهندس أحمد السعدي، إضافة إلى ممثلي كبريات شركات البتروكيماويات، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة.

ورحب العمر بكبريات شركات قطاع البتروكيماويات العالمية في السوق السعودي، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق عبر سعي الهيئة الدائم لتسويق الفرص الاستثمارية بالمملكة، وتمكين الشركات العالمية منها.

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وأوضح العمر أن قطاع البتروكيماويات يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي توفر فرصا استثنائية للمستثمرين، ولذلك تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة الصناعة والطاقة، على جذب المستثمرين وتمكينهم من هذه الفرص وتقديم كل التسهيلات المتاحة لدخولهم السوق السعودي واستدامة عملهم في القطاعات الاستراتيجية، خصوصا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من أنحاء العالم.

وتهدف هيئة الاستثمار من هذا التوقيع إلى جذب استثمارات نوعية ومختلفة في الصناعات التحويلية لقطاع البتروكيماويات، إذ يعد القطاع من الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة الصناعية.

وشملت مذكرات التفاهم ما يلي: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة «BASF» الألمانية، والتي تعد إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، وتهدف المذكرة إلى دراسة وتقييم إنشاء مصنع لإنتاج كيماويات متخصصة في مدينة الجبيل الصناعية، ومذكرة تفاهم مع شركة «SNF» الفرنسية، التي تعد أكبر منتج لمادة PAM في العالم، المستخدمة في معالجة المياه واستخراج النفط والغاز، والتعدين، ومذكرة تفاهم مع شركة Mitsui.