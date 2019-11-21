البنك الدولي يطالب الصين بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الخميس الصين بإقرار إصلاحات جديدة، معتبراً أنها «أساسية» للاقتصاد الصيني، منضماً بذلك إلى مطالب الولايات المتحدة في سياق حربها التجارية مع الصين.

وقال مالباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ومسؤولي منظمات دولية «تجنباً لتباطؤ (اقتصادي) أكبر، من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجارية الثنائية».

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين مالباس الذي يعتبر من «صقور» الإدارة الأمريكية في منصبه في الربيع، إذ تقوم الولايات المتحدة تقليدياً بتعيين رئيس المؤسسة المالية التي تتخذ مقراً لها في واشنطن.

وأوضح مالباس أنه دعا خلال لقائه مع رئيس الحكومة الصينية إلى «إصلاحات جديدة وإلى تحرير الاقتصاد» .

وقال إن على الصين أن «تحد من دعمها للشركات العامة» و«تزيل الحواجز أمام المنافسة»، في وقت تقوم حرب تجارية منذ العام الماضي بين بكين وواشنطن على وقع زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية، ورأى أن «تطبيق (هذه الإصلاحات) أليم، لكنها أساسية للحد من التباين ورفع المستوى المعيشي».

من جهته، أكد لي أن بلاده ستكثف سياسة الانفتاح التي تعتمدها، في وقت تشكو الإدارة الأمريكية باستمرار من معاملة غير عادلة للشركات الأجنبية في الصين.

وذكّرت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن مؤسستها خفضت مؤخراً توقعاتها لنمو اقتصاد الصين وباقي العالم، ومرد ذلك بشكل أساسي إلى الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

وقالت «علينا أن ندرك المخاطر التي قد تتسبب بتباطؤ اقتصادي، وخصوصاً فيما يتعلق بالصين» حيث تشير التوقعات إلى تدني إجمالي الناتج القومي إلى ما دون 6% العام المقبل.