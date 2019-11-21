شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب هزيلة للبنوك من طرح أسهم «علي بابا» و«أرامكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخفقت المصارف العالمية التي شاركت في إدراج بقيمة 13 مليار دولار لأسهم «علي بابا» في هونج كونج، والطرح العام الأولي لـ «أرامكو» بقيمة 26 مليار دولار في السعودية، في توفير رسوم مناظرة لمصرفيي أسواق الأسهم.

وكشفت إفصاحات الخميس أن 17 بنكاً ستتقاضى ما يصل إلى 32.3 مليون دولار في صفقة مجموعة علي بابا بهونج كونج، والتي ستجمع لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني ما يصل إلى 12.9 مليار دولار.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت مصادر إن البنوك العاملة على الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية ستحصل على رسوم بقيمة 0.35 من المبلغ الذي سيتم جمعه، ما يعني أنه عند وصول الشركة لسقف نطاق التسعير، لتجمع 25.6 مليار دولار، ستبلغ الرسوم 90 مليون دولار.

والأرقام هزيلة بالمقارنة مع 300 مليون دولار جنتها البنوك من طرح عام أولي قياسي لعلي بابا نفسها بلغ 25 مليار دولار في 2014، وكان الرقم القياسي لدفع الرسوم 550 مليون دولار حصلت عليها البنوك في إدراج فيزا بنيويورك الذي بلغت قيمته 19.6 مليار دولار في 2008.

وعادة ما يشكل نشاط أسواق أسهم رأس المال حوالي ربع رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية العالمية، لكن جمع رأس المال في 2019 يمضي بأبطأ مستوى له منذ 2012، إذ ألقت سلسلة من الصفقات الكبرى التي تم التراجع عنها وعمليات الطرح غير الفعالة بظلالها على المعنويات، حتى مع بلوغ الكثير من المؤشرات ارتفاعات قياسية.

وعالمياً، تشير بيانات رفينيتيف إلى أن الشركات باعت أسهماً بقيمة 574.7 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، بما يقل بنسبة 19.7 بالمئة عن المستويات في نفس الفترة من العام الماضي. تشمل هذه الأرقام علي بابا لكنها لا تشمل أرامكو التي لم تسعر صفقتها بعد.

وحتى تسعر أرامكو طرحها العام الأولي، تحتل علي بابا مكانة أكبر صفقة في أسواق أسهم رأس المال في العالم هذا العام، متفوقة على الطرح العام الأولي لأوبر في نيويورك الذي جمع 8.1 مليار دولار ودفع رسوماً للبنوك بقيمة 106 ملايين دولار.