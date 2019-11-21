«محمد بن راشد للمشاريع» و«أبوظبي الأول» يطوران قطاع الشركات ويوفران التمويل اللازم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنص الاتفاقية على إطلاق برنامج جديد لتمويل الحسابات المدينة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل مواطني الدولة في دبي.

وقّع المذكرة كل من عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وذلك في فرع البنك الكائن في شارع الشيخ زايد في دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، يوفر بنك أبوظبي الأول للموردين الإماراتيين للمؤسسة حلولاً تمويلية سهلة ومصممة خصيصاً لضمان التمويل لفواتير المبيعات. وبالإضافة إلى سداد الدفعات المستحقة؛ يوفر البرنامج لرواد الأعمال الإماراتيين أسعاراً تفضيلية، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات الخدمات المصرفية للأعمال.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يمثل هذا التعاون الذي يجمعنا مع بنك أبوظبي الأول فرصة مهمة لموردي المؤسسة الإماراتيين للاستفادة من المنتجات التمويلية المتنوعة التي يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف مراحل نموها وذلك لتلبية احتياجات النمو والتوسع لديها، حيث تجاوز عدد الشركات الوطنية التي تم إطلاقها عن طريق برامج التحفيز في المؤسسة 7,000 شركة منذ عام 2002، وتقوم المؤسسة بتأهيل عدد من هذه الشركات للاستفادة من التعاقدات الحكومية، حيث تجاوز مجموع التعاقدات التي تم تسهيلها عن طريق المؤسسة مبلغ 5.2 مليار درهم».

وقالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول: سعداء بالشراكة التي عقدناها مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي نهدف من خلالها إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتميزة للأعمال. ويؤكد هذا التعاون على التزام بنك أبوظبي الأول بدعم رواد الأعمال من خلال توفير التمويل والخبرات التقنية اللازمة لتنمية وتطوير أعمالهم.

وعلق فيكاس ثابار، رئيس قطاع الأعمال المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الأول: يعمل بنك أبوظبي الأول على دعم الشركات لمواجهة التحديات الناجمة عن عمليات تحصيل المديونيات، وذلك من خلال الأسعار التنافسية والتفضيلية التي يوفرها لهم باعتباره أحد أبرز الداعمين لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.