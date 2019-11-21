«توازن» يبحث شراء 200 طائرة من «في آر تي» بـ 1.1 مليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) أمس أنه بصدد التباحث لعقود شراء تضم 200 طائرة عمودية ((VRT مدنية متعددة الاستخدامات بقيمة 1.1 مليار درهم وذلك لاستخدامها من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي أن قرار البحث في إمكانية الشراء لصالح الجهات المستفيدة في أبوظبي نبع من الثقة في الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الطائرات العمودية الخفيفة ذات المحرك الواحد من طراز في آر تي حيث تتميز بتصميم يتيح استخدامات متنوعة وكذلك توفير أعلى معايير السلامة وضمان الأداء القوي، فضلاً عن التكلفة المناسبة. وأضاف: من المتوقع أن تقوم توازن بإتمام التعاقدات للدفعة الأولى من الصفقة والبالغة 100 طائرة عمودية في منتصف عام 2020، فيما يتوقع أن يكتمل التسليم خلال فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام.

وأكد اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة الوثيقة بين مجلس التوازن الاقتصادي وشرطة أبوظبي وضمن التزامهما المشترك نحو الأمن والسلامة والكفاءة والتميز، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

وقال اللواء ركن طيّار - ستيفن أرثر توماجان، المدير العام للمركز الوطني للبحث والإنقاذ و قائد قيادة الطيران المشترك: تتمتع طائرات الهليكوبتر VRT بخواص وقدرات مميزة وفريدة، وهي مصممة للاستخدام في مناطق النمو العمراني وكذلك لمهام البحث والإنقاذ. كما نعتقد أن التقنيات التي تتمتع بها منتجات شركة «في آر تي» تتناسب تماماً مع المتطلبات الخاصة بجميع عمليات البحث والإنقاذ الجوي في أبوظبي والعالم.

وقال نادر الحمادي، رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي: تعتبر طائرات في آر تي العمودية مثالية للغاية لأداء الخدمات المتنوعة التي يوفرها طيران أبوظبي مثل دعم الركاب ورش المحاصيل والأشغال الجوية ودعم المسوحات الزلزالية ومكافحة الحرائق، فضلاً عن الأنشطة الجوية في قطاع النفط والغاز.