شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف بين «سند» و«الإمارات لصيانة المحركات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «سند لتقنيات الطيران»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) والمزود الرائد لحلول صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات، المركز الرائد في صيانة محركات الطائرات التابع لشركة «طيران الإمارات».

وتمثل مذكرة التفاهم المبرمة بين اثنتين من أبرز الشركات الوطنية في قطاع صناعة الطيران، والتي تم توقيعها خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2019، إنجازاً جديداً مهماً يعزز النمو المستقبلي لقطاع صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات في الدولة، من خلال تكريس التعاون بين الشركتين لتوفير خدمات صيانة عالمية المستوى تستند إلى ما تمتلكانه من خبرات ومعارف مشتركة، وتاريخهما الطويل القائم على التميز في قطاع الطيران.

وتتمتع شركة «سند لتقنيات الطيران» ومركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات، بخبرة واسعة تزيد في مجموعها على 60 عاماً. ويهدف التعاون بين الشركتين إلى تعزيز تبادل معارفهما وخبراتهما المتميزة في قطاع صيانة محركات الطائرات، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك في مجال إصلاح المحركات والتدريب وتبادل المعارف وتوظيف التكنولوجيا.

وقال منصور جناحي الرئيس التنفيذي لشركة «سند لتقنيات الطيران»: «يستند نجاح شركة سند لتقنيات الطيران إلى تركيزها على توفير أرقى الخدمات لعملائها وشركائها وتاريخها الحافل بالإنجازات، وخبرتها الرائدة وقاعدة عملائها العالمية، وما تمتلكه من تميز هندسي وتوظيفها لأرقى التقنيات المتطورة والابتكار».

وتوفر هذه الاتفاقية مع مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات، كثيراً من الفرص الكبيرة لتقديم قيمة مضافة إلى قطاع الطيران في الدولة، وتوفير فرص عمل ذات قيمة عالية للمواهب الإماراتية المتميزة.

وقال محمد ناصر، نائب رئيس أول الصيانة الهندسية في طيران الإمارات: يجمع هذا الاتفاق بين خبرة اثنتين من الشركات الرائدة في صيانة محركات الطائرات في دولة الإمارات. ونحن على ثقة تامة بأن هذا التعاون سيوفر فوائد كبيرة لصناعة الطيران في الدولة عامة، من خلال تطوير خبراتنا وقدراتنا المشتركة، وكذلك من خلال احتضان ورعاية جيل جديد من المواطنين الإماراتيين المهرة في صناعة صيانة وعمرة محركات الطائرات.