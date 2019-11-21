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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف خسائره بفعل مخاوف تأجيل اتفاق التجارة إلى العام المقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره بعد يومين من التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المنخفض كملاذات آمنة ، بفعل تصاعد مخاوف تأجيل اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى العام المقبل.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 97.78 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.86 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.93 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.68 نقطة.
أوضح محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الصادر بالأمس الأربعاء اتفاق أعضاء السياسة النقدية على عدم الحاجة على الأرجح إلى خفض معدلات الفائدة مرة أخرى ما لم تتغير الظروف الاقتصادية بشكل كبير.
وعلى حسب ما جاء فى مخلص اجتماع 29-30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،رأي أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن التحركات الأخيرة لتخفيف السياسة النقدية كافية لدعم آفاق النمو المعتدل ،وسوق العمل القوي ،والتضخم القريب من المستهدف البالغ 2%.
وافق الكونغرس الأمريكي رسميا يوم الأربعاء على مشروع قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية فى هونغ كونغ ،الأمر الذي يضع الرئيس"دونالد ترامب" فى مأزق و هو يحاول إبرام اتفاق تجاري مع الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قنع شو وانغ" إن بكين تدين وتعارض بشدة مشروع القانون الأمريكي ، وأكد أن الولايات المتحدة ستواجه "عواقب سلبية" إذا استمرت فى التدخل فى الشئون الداخلية للصين.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن خبراء تجاريين ومصادر قريبة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ،أن إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قد يتأجل حتى عام 2020 ،مع سعي الصين إلى تخفيضات جمركية أكثر شمولية.
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