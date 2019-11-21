شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، لتستمر فى الابتعاد عن ذروة أربع سنوات ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ،بجانب انحسار شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية ، بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ،والتي زادت احتمالات تأجيل إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية إلى العام المقبل.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، في ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015 ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف الحرب التجارية العالمية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربع سنوات ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.4% ،مع توالي الأخبار السلبية عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

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وافق الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية فى هونغ كونغ ،مما يضع الرئيس"دونالد ترامب" فى مأزق وهو يحاول إبرام اتفاق تجاري مع الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قنع شو وانغ" إن بكين تدين وتعارض بشدة مشروع القانون الأمريكي ، وأكد أن الولايات المتحدة ستواجه "عواقب سلبية" إذا استمرت فى التدخل فى الشئون الداخلية للصين.

وذكرت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء نقلا عن خبراء تجاريين ومصادر قريبة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ،أن إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قد يتأخر حتى عام 2020 ،مع سعي الصين إلى تخفيضات جمركية أكثر شمولية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنحو 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل بالأمس مستوي قياسي جديد عند 3,127.64 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بحوالي 0.25 % ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.