شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، متخلية عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويكبح توسيع الخسارة هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,467.59$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,475.01$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,475.65$.

فقدت أسعار المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس أقل من 0.1% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,478.80$ للأونصة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا على مدار يومين ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي،نتيجة حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتزايد التكهنات بشأن احتمالات تأجيل اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم إلى العام المقبل.

تستند تلك التكهنات على الخلاف القائم بين واشنطن وبكين على إلغاء الرسوم الجمركية الحالية ، حتى يتم التوقيع على الصفقة التجارية ، فى ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم وضع شروط أخرى ، فى المقابل تصميم الحكومة الصينية على ضرورة إلغاء تلك الرسوم تدريجيا حتى توافق على تلك الصفقة.

وتصعدت توترات أخرى سياسية بين البلدين ، بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون لحماية المحتجين فى هونغ كونغ ،وهو ما أدانته وزارة الخارجية الصينية ووصفته بالتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 891.79 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.