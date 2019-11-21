شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويواجه السعر ضغط سلبي من مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، معتمدين على الثبات دون مستوى 62.50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط