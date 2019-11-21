شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال دون 57.00، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك تقديم الإشارات السلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مناطق 54.60 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن الثبات دون 57.40 مطلوب لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط