الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 21-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال دون 57.00، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك تقديم الإشارات السلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مناطق 54.60 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن الثبات دون 57.40 مطلوب لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 21-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا