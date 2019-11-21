شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل النطاق الضيق سيطرته على تداولات سعر الفضة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 16.96، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد