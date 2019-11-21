شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط سعر الذهب سلباً على مستوى 1470.00 ويتداول دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استقرار السعر دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح لهذا اليوم ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1447.00، بينما الارتقاء فوق 1470.00 سيعيد السعر للارتفاع وزيارة مستوى 1489.00 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1490.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد