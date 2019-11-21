شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد الطفيف ليبتعد عن مقاومة العلم الصاعد، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3045 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد