شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج اليورو مقابل الدولار من هدفنا الأول المنتظر عند 1.1105، وطالما أن السعر فوق مستوى 1.1065، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الثاني يمتد ليصل إلى 1.1180.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد