شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك+ " تعتزم تمديد خفض الإنتاج حتى يونيو والان نبدء بالتفاصيل
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخامس من ديسمبر في مقرها بفيينا، وتلي ذلك محادثات مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم أوبك+. وتستمر تخفيضات إمدادات النفط الحالية حتى مارس آذار 2020.
وقال مصدر في أوبك "حتى الآن لدينا تصوران رئيسيان: إما الاجتماع في ديسمبروتمديد التخفيضات الحالية حتى يونيو، أو تأجيل القرار حتى أوائل العام القادم، والاجتماع قبل مارس آذار للتعرف على وضع السوق وتمديد التخفيضات حتى منتصف العام.
كانت هذه تفاصيل خبر "أوبك+ " تعتزم تمديد خفض الإنتاج حتى يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.