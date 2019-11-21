شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك+ " تعتزم تمديد خفض الإنتاج حتى يونيو والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم منظمة أوبك وحلفاؤها على الأرجح تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حين يجتمعون الشهر القادم حتى منتصف 2020، في الوقت الذي تدعم فيه روسيا غير العضو في المنظمة مسعى المملكة لتحقيق استقرار في أسعار النفط في خضم إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخامس من ديسمبر في مقرها بفيينا، وتلي ذلك محادثات مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم أوبك+. وتستمر تخفيضات إمدادات النفط الحالية حتى مارس آذار 2020.

وقال مصدر في أوبك "حتى الآن لدينا تصوران رئيسيان: إما الاجتماع في ديسمبروتمديد التخفيضات الحالية حتى يونيو، أو تأجيل القرار حتى أوائل العام القادم، والاجتماع قبل مارس آذار للتعرف على وضع السوق وتمديد التخفيضات حتى منتصف العام.