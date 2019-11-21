شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" : توفير خدمة "مدى نقاط البيع" لأصحاب ورش السيارات والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت "ساما" في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف، أنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 18 / 03 / 1441هـ الموافق 15 / 11 / 2019م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على جميع البنوك والمصارف التحقق من الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، وسرعة التجاوب معها، وكذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك / المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الإنترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير "مدى" واتفاقيات مستوى الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر "ساما" : توفير خدمة "مدى نقاط البيع" لأصحاب ورش السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.