شكرا لقرائتكم خبر عن " الاستثمار" توقع 5 مذكرات مع شركات عالمية بـ 7.5 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الهيئة العامة للاستثمار، خمس مذكرات تفاهم مع عدد من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، بقيمة بلغت 2 مليار دولار (7.5 مليارات ريال)، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في الرياض.

من جانبه، رحب محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر بكبرى شركات قطاع البتروكيماويات العالمية في السوق السعودي، مؤكداً على أن هذا الإنجاز تحقق عبر سعي الهيئة الدائم لتسويق الفرص الاستثمارية بالمملكة، وتمكين الشركات العالمية منها.

وأضاف العمر أن قطاع البتروكيماويات يعد أحد أهم القطاعات الإستراتيجية التي توفر فرصا استثنائية للمستثمرين، ولذلك تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة الصناعة والطاقة، على جذب المستثمرين وتمكينهم من هذه الفرص وتقديم كل التسهيلات المتاحة لدخولهم السوق السعودي واستدامة عملهم في القطاعات الإستراتيجية، خصوصا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من أنحاء العالم.