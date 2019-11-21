شكرا لقرائتكم خبر عن الين يرتفع واليوان ينخفض مع أنباء عن تأجيل "اتفاق التجارة " والان نبدء بالتفاصيل

سجل الين الياباني مقابل الدولار اليوم الخميس ارتفاعا ملحوظا ، بعد أن قالت مصادر مقربة من البيت الأبيض لرويترز إن من المستبعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا العام، مما حطم آمال المستثمرين بالتوصل لاتفاق جزئي قريبا وعزز أصولا الملاذ الآمن.

فيما هبط اليوان الصيني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات بالسوق المحلية بفعل مخاوف من أن الفشل في إبرام اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية قد يوجه ضربة جديدة لاقتصاد بكين المتعثر.