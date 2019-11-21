شكرا لقرائتكم خبر عن الين يرتفع واليوان ينخفض مع أنباء عن تأجيل "اتفاق التجارة " والان نبدء بالتفاصيل
فيما هبط اليوان الصيني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات بالسوق المحلية بفعل مخاوف من أن الفشل في إبرام اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية قد يوجه ضربة جديدة لاقتصاد بكين المتعثر.
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