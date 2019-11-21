شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم أوروبا مع تنامي "مخاوف التجارة " مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسهم أوروبا اليوم الخميس بعد أن أجج تشريع أمريكي بشأن هونج كونج المزيد من المخاوف بشأن عدم إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين واشنطن وبكين قريبا.

وتراجعت معظم القطاعات الفرعية في أوروبا، مع هبوط قطاعات التعدين والتكنولوجيا وشركات النفط والغاز، وهي الأكثر انكشافا على توترات التجارة العالمية، بنحو واحد بالمئة لكل قطاع.

ودفعت التقارير المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 0.7 بالمئة، ليتكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، بينما انخفضت الأسهم الألمانية ونظيرتها الفرنسية، التي تتأثر بالتجارة، 0.6 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب.