شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: التوترات التجارية تهدد الناتج المحلي العالمي والان نبدء بالتفاصيل
حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من تداعيات التوترات التجارية الحالية على الصعيد الدولي وبخاصة بين الصين والولايات المتحدة، قائلة إن هذه التوترات يمكن أن تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 8ر0% خلال العام المقبل.
وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس في ختام مناقشات المائدة المستديرة مع رئيس وزراء الصين لي كيشيانج ورؤوساء خمس منظمات دولية أخرى في بكين إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بحالة "تباطؤ متزامن".
وأضافت جورجيفا إن 90% من اقتصادات العالم تتباطأ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت 75% من اقتصادات العالم تسجل نموا منذ عامين، أي قبل نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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