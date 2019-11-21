شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع إلى 62.18 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس، تراجعا في الوقت الذي أججت فيه توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن احتجاجات مستمرة في هونج كونج، والمخاوف الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم ربما يتأجل.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 62.18 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 56.81 دولار للبرميل.