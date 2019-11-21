شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر والتوتر الأمريكي الصيني مستمر والان نبدء بالتفاصيل

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس،استقرارا مدعوما بمخاوف من أن تشريعا أمريكيا بشأن هونج كونج قد يزيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ويؤجل إبرام اتفاق تجاري.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، إذ بلغ سعر الأوقية (الأونصة) 1471.02 دولار بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة عند 1471.20 دولار للأوقية.