شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية بسبب تعثر المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين والان نبدء بالتفاصيل
في هذا السياق، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي The Dow Jones Industrial عند 62 نقطة، أو 0.2٪، وبالمثل انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪، متأثرا بأسهم الشركات المالية في حين فقد مؤشر ناسداك 0.1٪ بعد أن سجل رقما قياسيا يوم الثلاثاء.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية في أوروبا وآسيا انخفاضا ملحوظا في التعاملات صباح أمس، مع تزايد قلق المستثمرين؛ بسبب تأزم العلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى على الساحة الدولية، خصوصا بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لدعم المحتجين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ.
وطبقا للقوانين الأمريكية، يتعين على وزير الخارجية التصديق سنويا على قانون تعترف فيه الولايات المتحدة بأن هونج كونغ تتمتع باستقلالية عن بكين؛ لضمان الوضع الخاص بها، الأمر الذي ساعد المدينة حتى أصبحت من ضمن المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم.
تعقيبا على تلك التطورات، قال مدير محفظة الأوراق المالية في شركة نيوتن لإدارة الاستثمارات بول فلود Paul Flood: «إن الصينيين ليسوا سعداء للغاية بشأن تقديم مشروع القانون مما يزيد الطين بلة فيما يتعلق بملف مفاوضات التعريفة الجمركية».
تناولت
بكين تعرب عن استيائها من مشروع قانون أمريكي لدعم المحتجين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ، والرئيس ترامب يهدد بزيادة التعريفة الجمركية إذا لم تتوصل الصين لاتفاق يرضي الطرفين وسط انخفاض كبير في مؤشرات الأسواق المالية
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