شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملاتها، أمس، على انخفاض. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 113.61 نقطة بما يعادل 0.41 بالمائة إلى 27820.41 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.75 نقطة أو 0.38 بالمائة إلى 3108.4 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 43.93 نقطة أو 0.51 بالمائة إلى 8526.73 نقطة.

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