شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 2% و«برنت» يسجل 1.42 دولار والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط، أمس، لأكثر من 2 بالمائة، بعد تقرير أفضل من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 2.3 بالمائة إلى 62.33 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 2.6 بالمائة مسجلة 56.62 دولار للبرميل.

ونمت مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك بحسب معلومات من إدارة معلومات الطاقة.