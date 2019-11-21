شكرا لقرائتكم خبر عن برامج لتعزيز استدامة المشروعات الصغيرة في أسبوع ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل العديد من المدارس والجامعات والغرف التجارية والجهات الحكومية، مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بإطلاق حزمة من البرامج والفعاليات المختلفة، وجلسات وورش عمل نحو الابتكار، واستعراض النمو الاقتصادي المستدام، وخطط وأفكار لتعزيز استدامة المشاريع الصغيرة.

ويأتي الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في ظل ما تشهده المملكة من تحولات عملاقة في الاقتصاد، ودعم الأنشطة التجارية وتحفيزها من خلال حزمة أنظمة، تعمل على التوظيف الأمثل لاستدامة تلك المشاريع.

ورصدت ”الخليج 365” العديد من فعاليات وجلسات وورش «أسبوع ريادة الأعمال»، والتي قدمت من خلالها العديد من الاستشارات والإستراتيجيات منذ فكرة البداية، وحتى إقامة المشروع واستدامته لتعزيز البيئة الريادية، وتهيئة المناخ المناسب لأصحاب الأعمال والمؤسسات، وتقديم نماذج العمل التجاري، وإبراز العديد من الابتكارات والتقنية والتطبيقات الريادية، واستقبال العديد من المشاريع الطلابية والتي تعزز من الفكر الاقتصادي المحفز والإيجابي في قسم الأنشطة بمدارس المملكة.

وفي غرفة الشرقية تقدم العديد من الاستشارات المتخصصة للمشاريع الصغيرة، فيما يقدم الطاقم المشارك ضمن هذا البرنامج النصح والإرشاد والمشورة لتطوير الأعمال والمشاريع ضمن برامج منفذة مجانا على مدار العام، والممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر فروعها الثلاثة في الخفجي الجبيل والقطيف، فيما أقامت غرفتا مكة المكرمة وجدة العديد من ورش العمل مستقطبين مئات الأشخاص من رواد ورائدات الأعمال قدموا العديد من الاستشارات الموجهة لتحقيق نجاح المشاريع الريادية.

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وقال عضو غرفة مكة المكرمة مازن درار: إن المملكة تمر حاليا بفترة مهمة من تاريخها، إذ تتأهب لإطلاق إستراتيجيتها الطموحة، والتي تلتقي مع موجهات رؤية 2030، مبينا أن هذه الفعالية تأتي لإيجاد الحلول العملية للمعوقات التي تواجه الشباب في ريادة الأعمال.

وأكد أن قطاع ريادة الأعمال يرجى منه الكثير، ويمثل أهمية كبرى في تنفيذ موجهات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق الاقتصاد المزدهر، مشيرا إلى أهمية تحسين الأداء في مختلف قطاعات العمل، عبر المراجعات اللازمة؛ لتلافي السلبيات والخروج برؤى تسهل تقديم خدمات بمواصفات عالية، وبما يدفع نحو المزيد من التطوير لإخراج خدمات راقية.

ودشنت جامعات ومدارس المملكة العديد من العروض المرئية المقدمة من قبل رواد الأعمال ومراكز الابتكار، إضافة إلى مشاركة الأكاديميين من الجامعات وإطلاق ورش عمل وجلسات حوارية تناقش تجارب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وقدمت العديد من المدارس برامج صباحية من خلال الإذاعة وحصص الأنشطة فيها بعض التعاريف والمصطلحات الاقتصادية بالإضافة إلى نشر مطويات تعريفية ورسومات وعروض مرئية عن فن ريادة الأعمال ومناقشة الطلاب والطالبات حول الأسواق الريادية، ضمن تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.