شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، النسخة الثالثة لـ«منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف 2019»، الذي تنظمه غرفة الشرقية، يوم الإثنين 23 ديسمبر المقبل، بمشاركة بارزة من قبل المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: إن النسخة الجديدة من المنتدى ستعقد على محورين، يتمثل المحور الأول: في سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحة، إذ يبحث المنتدى تحت هذا المحور تحديات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية، وآليات تعزيز جاذبية الاستثمار، والفرص المتاحة للاستثمار وتوجيه المستثمرين المبتدئين.

في حين يبحث المحور الثاني: المقومات الاقتصادية، والجهات المحركة للاستثمار، وأهمية دورها، فيما يستعرض المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار في المحافظة، ويسلط الضوء على دور الهيئات والمؤسسات والشركات الكبرى في دعم الاستثمار، مع رصد المقومات الاقتصادية ودور المؤسسات المحركة للاستثمار.

Advertisements

وقال الخالدي: إن غرفة الشرقية تسعى لإحداث نقلة نوعية في عطاءات القطاع الخاص، الذي تعول عليه الحكومة الرشيدة في تحقيق الرؤية؛ كونه قناة إيجابية لاستقطاب الخبرات الوطنية، مشيرا إلى أن محافظة القطيف يمكن أن تكون ساحة لمشروعات وبرامج ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة القطيف عبدالمحسن الفرج: إن آفاق العمل واسعة، ومجالات الاستثمار في محافظة القطيف عديدة ومتنوعة، مدعومة بالتوجه الحكومي الكريم لتنويع مصادر الدخل، وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، من هنا تتأكد قيمة المنتدى وأهمية الموضوعات التي سوف تبحث خلال جلسات المنتدى.

وأشار إلى أن محافظة القطيف تتسم بجملة من المواصفات التي تجعلها واحة خصبة للاستثمار، لعل أبرزها الموقع الجغرافي الرابط بين العاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية (الدمام)، والعاصمة الصناعية (الجبيل)، وهذا الأمر ينطوي على مجالات عمل في القطاعات التجارية واللوجستية والصناعية وغير ذلك، فضلا عن إطلالة المحافظة على الخليج العربي، وما ينطوي عليه هذا الأمر من مجالات عمل في الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالبحر.