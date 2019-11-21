شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجية المغاربية القابضة" تبيع حصتها في "كيو إنفست" القطرية مُقابل 216.5 ألف دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الخليجية المغاربية القابضة، عن قيامها ببيع حصتها البالغة 1.099 مليون سهم في كيو إنفست المجموعة الاستثمارية القطرية، وذلك بتوقيع اتفاقية إعادة شراء الأسهم من كيو إنفست.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة بيع الأسهم بلغت 216.468 ألف دينار كويتي.

وقالت الشركة، إن عملية البيع نتج عنها خسارة مقدارها 95.703 ألف دينار كويتي على القيمة الدفترية.

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وبحسب البيان، سينعكس الأثر المالي لعملية البيع في البيانات المالية المرحلية للربع الرابع من العام المالي الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت 26.6 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل صافي خسائر بلغ 33.7 ألف دينار خلال الربع المُقابل من عام 2018.

هذا وحققت الشركة خسائر بقيمة 50.6 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 58.64 ألف دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي.