شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفستكورب" تستحوذ على محفظة لوجستية وصناعية أمريكية بقيمة 800 مليون دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إنفستكورب، اليوم الخميس، عن استحواذها على محفظة عقارات أميركية صناعية مكونة من 126 عقاراً بمساحة إجمالية تبلغ 10.2 مليون قدم مربعة موزعة على خمس مدن كبرى.
وقالت المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، في بيان لبورصة "البحرين" المالية، إن عملية الاستحواذ تمت من خلال صفقتين منفصلتين بقيمة إجمالية بلغت حوالي 800 مليون دولار.
وبحسب البيان، يُمثل الاستحواذ الجديد إضافة قيمة إلى أصول إنفستكورب الصناعية، حيث تتمتع المحفظة الجديدة بنسبة إشغال مرتفعة تبلغ 91.5%.
وتتكون الأصول من مستودعات ومرافق توزيع وعقارات صناعية خفيفة مبان مخصصة لأنشطة البحث والتطوير، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجستية، التجارة الإلكترونية، الكيماويات الصناعية، الخدمات الغذائية، وغيرها.
وسبق أن أعلنت إنفستكورب المالية، خلال نوفمبر الجاري، عن التعاون مع شركة "تشاينا ريسورسز" الصينية و"فانغ ستراتيجك إنفستمنتس هولدينغ ليميتد"، لإطلاق أول منصة مخصصة حصرًا للاستثمار في علامات الأغذية في آسيا وتحديدًا الصين، سنغافورة ومنطقة جنوب شرق آسيا الكبرى.
وكشفت المؤسسة، خلال نوفمبر الجاري أيضاً، عن تعزيز التعاون مع تشاينا إيفربرايت ليمتد (إيفربرايت)، إحدى شركات الاستثمارات البديلة الرائدة في الصين، بقطاع التكنولوجيا الصيني.
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