شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الأهلي ريت" يُجري دراسة جدوى لتطوير وتوسعة واجهة الأندلس مول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي المالية عن صدور موافقة مجلس إدارة صندوق الأهلي ريت (1) على إجراء دراسة عن جدوى تطوير وتوسعة واجهة الأندلس مول.

وقل الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنه سيتم تطوير وتوسعة الواجهة عبر إضافة مساحة خارجية لإنشاء منطقةٍ مفتوحة للمطاعم والمقاهي ومبنى مواقف سعيًا لتعزيز مستوى خدمات المركز التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتوقع وجود أثر مالي جوهري من إجراء الدراسة على الصندوق، علمًا بأن الصندوق سيعلن لاحقًا عن أي تطورات بهذا الخصوص.

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ويُذكر أن الصندوق استحذ، في أكتوبر الماضي، على مركز مكتبي تجاري في مدينة الرياض مقابل مبلغ قدره 250 مليون ريال سعودي لغرض تأجيره، علماً بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقار ستكون قبل نهاية العام 2019.

وأكمل الصندوق، في أغسطس الماضي، عملية شراء ونقل ملكية برج مكتبي في مدينة جدة، مكون من ثمانية عشر طابقاً، بمساحة قابلة للتأجير تبلغ 29,921 متر مربع.

وقال الصندوق، في بيان سابق، إنه قد تم الاستحواذ على العقار بمبلغ 255 مليون ريال سعودي وتم تمويل الصفقة من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق، علماً بأن العقار مؤجر بالكامل على البائع كمستأجر رئيسي لمدة 5 سنوات بصافي إيجار يبلغ 23.1 مليون ريال، وبعائد يُعادل 9%.

وكان الصندوق قد حقق صافي دخل بلغ 48.443 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر المُنتهية في 30 سبتمبر 2019، مُحققاً إجمالي دخل بلغ 61 مليون ريال.