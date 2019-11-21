شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الصمعاني" تُوصي بتوزيع أرباح نقدية وزيادة رأس المال بأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية برفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 66.67% عن طريق منح أسهم مجانية (أسهم منحة) لمساهميها، بواقع سهم واحد لكل سهم ونصف مملوكة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 15 مليون ريال إلى 25 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 2.5 مليون سهم بعد الزيادة في رأس المال.

وقالت الشركة، إن السبب في زيادة رأس المال هو تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملائة المالية.

وبحسب البيان، سيتم رسملة مبلغ 10 مليون ريال من حساب علاوة الإصدار كما سيتم رسملة المبلغ المتبقي بحساب علاوة الإصدار وإضافته إلى حساب الأرباح المبقاة.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن السنة المالية 2019 بقيمة 750 ألف ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

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هذا وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة والأرباح النقدية لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد أخذ موافقة الجهات النظامية المختصة.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بقيمة 2.250 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 15% من القيمة الاسمية له.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 226 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 833 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والعمومية على الرغم من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 622 ألف ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.