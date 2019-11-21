«دبي للتجزئة» تستضيف سلسلة من الأسواق الخارجية في مجمعاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي للتجزئة»، الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع التجزئة في مجموعة «دبي القابضة»، عن استضافة عدد من الأسواق الخارجية ضمن محفظتها من المجمعات السكنية، حيث ستقدم بمناسبة قدوم موسم الشتاء منصات للمزارعين المحليين ومجموعة مختارة من الباعة تمكنهم من التفاعل المباشر مع المستهلكين والمتسوقين.

ويعود سوق المزارعين «فارمرز ماركت» في موسمه الحادي عشر، وهو مبادرة مجتمعية يقدمها متجر ومطعم «بيكر آند سبايس»الحائز جوائز بدعم كامل من «دبي للتجزئة»، كل جمعة وسبت من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً حتى نهاية إبريل 2020 في حديقة «باي أفينيو»، ليقدم للعائلات تشكيلة من الفواكه والخضراوات العضوية المحلية والمخبوزات والوجبات المخصصة للنباتيين والوجبات الخالية من الجلوتين والملابس المصنعة من مكونات عضوية.

يشارك في الفعالية أكثر من 30 مزرعة ومنفذ بيع تجزئة، من بينها مزرعة الموارد الخضراء المتكاملة «آي جي آر» ومزرعة راشد العضوية و«تيكل تيكل» ومكسرات «زيبا». وسيوفر «بيكر آند سبايس» للمتسوقين تشكيلة من المعجنات وأنواع الخبز والكيك والمعلبات إلى جانب مجموعة منتقاة من وجبات الفطور.

كما تنظم «دبي للتجزئة» عدداً من فعاليات الأسواق الخارجية المناسبة للعائلات في مجمعات سكنية مختارة بالشراكة مع متاجر سوبرماركت في مراكز هذه المجمعات، حيث يتسنى للسكان شراء البضائع الطازجة واللقاء بالتجار المحليين وقضاء وقت جميل برفقة الأصدقاء والجيران في المجمع السكني.

ويستضيف فناء مركز مجمع «رمرام» يوم الجمعة 22 نوفمبر سوقاً خارجية من 1 ظهراً حتى 5 مساءً

كما سيعج مركز مجمع «شروق» السكني يوم السبت 23 نوفمبر، من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 بعد الظهر بمنافذ العلامات التجارية التي تشكل سوقاً خارجية. وفي اليوم نفسه، من الساعة 11 صباحاً حتى 3 بعد الظهر، يستضيف مركز مجمع «مدن» السكني سوقاً خارجية.

أما يوم الجمعة 29 نوفمبر من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 5 مساءً، فيتم تنظيم السوق الخارجية في مركز مجمع بوابة الخيل السكني.