شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتخلي عن مستويات 8,000$ مسجلا أدنى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، لتتخلي عن مستويات 8,000$ ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابع ، مع استمرار عمليات بيع أكبر عملة مشفرة فى العالم ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق التشفير خلال الفترة الحالية.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 210$ بما يعادل نسبة 2.6% إلى 7,875$ الأدنى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,085$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,117$.

أنهت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس أكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 218 مليار$ ،الذي يعد أدنى مستوي منذ أواخر الشهر الماضي ،مع استمرار هبوط معظم الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

بعد التخلي عن مستويات 8,000$ لكل وحدة بتكوين ، يتوقع الخبراء استمرار هبوط أكبر عملة مشفرة فى العالم حتى مستوي 7,400$ كأقرب منطقة دعم سعرية ،وفى حال استمرت عمليات البيع ، سوف تتخلي الأسعار سريعا عن مستويات 7,000$.

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وسيطرت عمليات البيع على البتكوين منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق التشفير ،وفى غياب أي محفزات إيجابية جديدة تدعم السوق وتجذب السيولة الاستثمارية.

شن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "جان كلود تريشيه" الأسبوع الماضي هجوما حادا على البتكوين خلال مؤتمر "كايكسين" فى العاصمة الصينية "بكين".

وقال تريشيه" أنا ضد البتكوين بشدة ،واعتقد أننا نشعر بالرضا قليلا ، العملة نفسها ليست حقيقية ، بالمقارنة مع الخصائص التي يجب أن تكون للعملة".

ويعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة ،أن العملات المشفرة يمكن أن تكمل أنظمة الدفع الحالية وتحسين رفاهية المستهلك ، لكن سوق الأصول الرقمية تتطلب رقابة وتنظيم مستمر.

وحذر البنك المركزي الأمريكي من أنه إذا حققت شبكة الدفع بالعملة المشفرة انتشار عالمي بسرعة، فستزيد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسة النقدية.