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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل محضر اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تصحيح بسيطة ، ليقترب مجددا من أعلى مستوى فى أسبوعين ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية فى ظل حالة عدم اليقين حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ،والذي من المنتظر أن يوفر أدلة جديدة حول مستقبل تخفيف السياسة النقدية فى أوروبا.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.1080$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1071 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1070$.
أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1090$.
تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا على مدار يومين ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مجددا سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هبوط مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل حالة عدم اليقين حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى تصاعد التوترات السياسية فى واشنطن حول عزل الرئيس "دونالد ترامب".
بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ينشر المركزي الأوروبي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة جديدة حول احتمالات اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد الأوروبي فى المستقبل القريب.
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