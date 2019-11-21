شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في سبعة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ الخامس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تطورات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.05% لتتداول حالياً عند 916.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 917.29$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.88 مقارنة بالافتتاحية عند 97.86.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من الشهر الجاري والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 225 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر استقراراً عند 1,683 ألف طلب.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 7.0 مقابل 5.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاع 2.1% إلى 5.49 مليون منزل مقابل تراجع 2.2% عند 5.2.2 مليون منزل في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%.

بخلاف ذلك، هناك حالة من الإحباط حيال جدوى المفاوضات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين وسط المخاوف من عدم توقيع الطرفين "المرحلة الأولى" للصفقة التجارية هذا العام وذلك على أعتاب توسع الإدارة الأمريكية في فرض تعريفات جمركية على سلع وبضائع صينية بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وبالأخص عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بالتوسع في فرض التعريفات في حالة عدم توصل بلاده لاتفاق مع الصين.