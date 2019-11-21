شكرا لقرائتكم خبر عن شركات أجنبية تقتنص 29% من الوساطة بسوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت سبع شركات وساطة أجنبية على 29% من قيم التداولات في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، لدى الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

بلغت قيم التداول لشركات الوساطة الأجنبية البالغة سبع شركات نحو 120.5 مليار ريال، من إجمالي قيم التداولات لشركات الوساطة البالغة 417.3 مليار ريال "بيعا وشراء" التي شملت نحو 31 شركة وساطة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقفزت قيم التداولات لشركات الوساطة الأجنبية خلال الربع الثالث على أساس سنوي بنسبة 591 %، مقارنة بنحو 17.43 مليار ريال للربع الثالث من العام الماضي 2018، التي شكلت تداولاتهم حينها 5 % من إجمالي تداولات شركات الوساطة.

وشركات الوساطة الأجنبية هي "جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وميريل لينش، وكذلك المجموعة المالية هيرمس، ومورجان ستانلي، وكريدي سويس، وأخيرا شركة دويتشه للأوراق المالية" مع الأخذ في الحسبان أنه لم يتم احتساب شركات الوساطة الخليجية في التقرير.

وحسب بيانات على موقع "أخبار اليوم" استطاعت ثلاث شركات أجنبية العودة لصدارة شركات الوساطة بالسوق السعودي من حيث قيم التداولات، وذلك بعد أن كانت قد تنتحت عن المقدمة الشهر الماضي، والشركات الثلاثة هي: شركة جولدمان ساكس العربية السعودية والتي جاءت بالمرتبة الأولى، تلاها جي بي مورجان السعودية، ثم إتش إس بي سي السعودية المحدودة ولكن بالمركز الرابع.

وكانت الشركات الأجنبية قد بدأت في تصدر المشهد منذ شهر يونيو الماضي بعد انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، ها هي تعود مرة أخرى مع تنفيذ احدى مراحل الانضمام لتلك المؤشرات.

وكانت شركة الراجحي المالية قد استطاعت أن تستعيد مكانتها في صدارة شركات الوساطة بالسوق السعودي من حيث قيم التداولات، وذلك بعد أن تنازلت عن الصدارة لشهرين متتاليين لشركة جولدمان ساكس العربية السعودية والتي جاءت بالصدارة خلال هذين الشهرين.

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وكانت كل من إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي موجان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية، في الصدارة ضمن أكبر عشر شركات لشهرين متتاليين وقبلهم جولدمان ساكس والذي بقي وحيدا في يوليو، بينما تراجعت الشركات الأربعة الأخرى في مكانتها.

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