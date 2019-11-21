شكرا لقرائتكم خبر عن 918 مليار ريال أرباح مبقاة لـ "أرامكو السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة الأرباح المبقاة "غير المخصصة" لشركة أرامكو السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2019، نحو 918.011 مليار ريال، وهي الجزء الأكبر من مجموع الأرباح المبقاة البالغة قيمتها نحو 924.011 مليار ريال.

وتقسم "أرامكو" الأرباح المبقاة بحسب نظام الشركة الأساسي إلى قسمين، أرباح مبقاة "مخصصة" وأرباح مبقاة "غير مخصصة"، علما بأن "المخصصة" لا تستخدم للتوزيعات النقدية على المساهمين وتبلغ قيمتها نحو ستة مليارات ريال.

وتعادل الأرباح المبقاة "غير المخصصة" نحو 15.3 ضعف رأس مال الشركة البالغ نحو 60 مليار ريال، كما تعادل أيضا التوزيعات النقدية للشركة لنحو 12.2 عام، وهي التي ضمنتها "أرامكو" لمدة خمسة أعوام مقبلة تبلغ نحو 75 مليار ريال سنويا، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغت قيمة الأرباح المبقاة لشركة "أرامكو" "المخصصة" و"غير المخصصة"، 637.481 مليار ريال بنهاية 2016 ونحو 721.107 مليار ريال بنهاية 2017، ونحو 926.625 مليار ريال بنهاية 2018.

ويتضح أن الأرباح المبقاة "غير المخصصة" أسهمت في نمو مجموع الأرباح المبقاة، إذ بلغت قيمتها بنهاية 2016 نحو 631.481 مليار ريال، ثم نمت إلى 715.107 مليار ريال بنهاية 2017، ثم إلى 920.625 مليار ريال بنهاية 2018.

أما الأرباح المبقاة "المخصصة" فلم تتغير قيمتها بحسب القوائم المالية المتوافرة في نشرة الإصدار منذ عام 2016 البالغة نحو ستة مليارات ريال.

وبإضافة احتياطيات "أرامكو" أرامكو المالية البالغة 1.959 مليار ريال، تبلغ بذلك قيمة احتياطيات الشركة و"أرباحها المبقاة" نحو 925.970 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2019.

وذلك بالمقارنة بـ929.801 مليار ريال بنهاية 2018، مقارنة بـ726.777 مليار ريال بنهاية 2017 ومقارنة بـ637.609 مليار ريال بنهاية 2016.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

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وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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