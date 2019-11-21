شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على تداولات سعر النحاس – تحليل -21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديم تداولات جانبية مختلطة متأثرا باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليحافظ بذلك على ثباته ضمن النطاق التصحيحي الهابط. نذكر بأهمية ثبات الحاجز المستقر عند 2.7000 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي وليبدأ باستهداف المحطات السلبية لحين ملامسته للدعم المستقر حاليا عند 2.5400. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6720 و 2.5400 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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