شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر البلاتين ليوم أمس بنحو إيجابي لنلاحظ تقديمه لضغط واضح على المقاومة المستقرة عند 915.00, نستمر بالتنويه إلى أهمية مراقبة تصرف السعر وانتظار الإغلاق التالي لفترة الأربع ساعات القادمة لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

فاستمرار تتذبذب السعر دون المقاومة سيزيد من فرص تجديد للمحاولات التصحيحية الهابطة والتي تستهدف بشكل أولي مستوى 865.00, أما الاندفاع فوق هذه المقاومة سيؤكد ذلك استعادته للميل الصاعد ولننتظر تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 955.00 و 1025.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشرط ثبات المقاومة