شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر البلاتين ليوم أمس بنحو إيجابي لنلاحظ تقديمه لضغط واضح على المقاومة المستقرة عند 915.00, نستمر بالتنويه إلى أهمية مراقبة تصرف السعر وانتظار الإغلاق التالي لفترة الأربع ساعات القادمة لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
فاستمرار تتذبذب السعر دون المقاومة سيزيد من فرص تجديد للمحاولات التصحيحية الهابطة والتي تستهدف بشكل أولي مستوى 865.00, أما الاندفاع فوق هذه المقاومة سيؤكد ذلك استعادته للميل الصاعد ولننتظر تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 955.00 و 1025.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 850.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشرط ثبات المقاومة
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 21-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.