شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يفتقر للعزم الايجابي-تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولات يوم أمس على ثباته فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 139.40 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة والتي تتطلب القفز فوق الحاجز المتمركز عند 141.50, لكن بطء التداولات الحالية يؤول لافتقار السعر للعزم الإيجابي والناتج عن تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 كما هو موضح بالرسم المرفق.

ما سبق, يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد ولننتظر تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تحقيق الاختراق والوصول نحو المحطة الإيجابية التالية المستقرة عند 142.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.40 و 141.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد