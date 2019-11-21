شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية - تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تحرك سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة, إلا أن استقراره المتكرر دون مستوى 120.70 والذي يشكل بدوره مقاومة القناة الهابطة يؤكد الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا.

لذلك, سنبقى بانتظار تشكيل السعر لموجه سلبية قوية ليتمكن بذلك من كسر العائق المستقر عند 120.00 ومن ثم ليبدأ بتسجيل أهدافه السلبية بوصوله نحو 119.10 و 118.40 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.70 و 119.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة