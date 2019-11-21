شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالتذبذب – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لتجاوز المتوسط المتحرك 50 يوم أمس لكنه يعود للتحرك دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه اللحظي الهابط قائماً حتى الآن، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.9836، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مناطق 0.9712 على المدى القريب، بينما اختراق 0.9910 سيقود السعر لاختبار مقاومة النطاق الجانبي عند 0.9990 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9836 والمقاومة 0.9950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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