شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج لحافز سلبي – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب في مسار ضيق ويتحرك عند خط الدعم اللحظي الذي يظهر بالصورة، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدفع السعر لمواصلة الانخفاض، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 0.6840، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.6725 وتمتد إلى 0.6670.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6740 والمقاومة 0.6840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط