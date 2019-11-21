شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً يوم أمس بعد بيانات المخزون الأمريكي وإعلان روسيا تعاونها مع أوبك للإبقاء على أسعار النفط متوازنة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 شكّل مقاومة قوية أوقفت الاندفاع الصاعد، مما يشير إلى أن السعر في طريقه للانخفاض خلال الجلسات القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية.

لذلك، نحن نرجح أن نشهد ميلاً هابطاً اليوم، والهدف الأول يتمثل باختبار مستوى 59.60، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط