شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط ارتفاعاً قوياً يوم أمس متأثراً ببيانات المخزون الأمريكي إلى جانب التصريحات الروسية حول التعاون مع أوبك للحفاظ على توازن أسعار النفط، مما دفع السعر لاختبار مستوى 57.40، ونلاحظ أن الارتفاع توقف دون هذا المستوى ليبدأ السعر بالانخفاض الآن، بالتزامن مع دخول مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبع في الشراء وبدء ظهور إشارات تقاطع سلبي على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والهدف الأول يتمثل باختبار مستوى 54.60 من جديد، مع الانتباه إلى أن اختراق 57.40 والثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تمتد لتصل إلى 60.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط